"Укрзалізниця" знову скоротить кількість потягів до Росії

ПАТ "Укрзалізниця" вирішила зменшити періодичність курсування ще кількох поїздів до Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба товариства.

"Ще один поїзд до Російської Федерації змінить періодичність курсування. З 31 березня двогрупний поїзд № 78/73, 74/73 Львів – Ковель – Москва курсуватиме по непарних числах місяця замість щодня", - йдеться в повідомленні.

Також з 25 лютого буде зменшено періодичність курсування поїзда № 20/19 Харків – Москва.

"Оптимізація графіка руху пасажирських поїздів між Україною та Росією пов’язана з постійним падінням пасажиропотоку між країнами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

На початку серпня 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна планує припинити залізничне сполучення з Росією.

Згодом Омелян уточнив, що у Міністерстві інфраструктури планують припинити лише пасажирське залізничне сполучення з Росією, вантажне залізничне сполучення не припинятиметься.



У 2018 році "Укрзалізниця" скасувала прямі поїзди та причіпні вагони, які прямували до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.

З 5 лютого "Укрзалізниця" зменшила періодичність курсування поїздів № 24/23 Одеса – Москва – Одеса та № 20/19 Харків – Москва – Харків.

Українська правда