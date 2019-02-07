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"Укрзализныця" снова сократит количество поездов в Россию

Четверг, 7 февраля 2019, 11:20

ПАО "Укрзализныця" решила уменьшить периодичность курсирования еще нескольких поездов в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба общества.

"Еще один поезд в Российскую Федерацию изменит периодичность курсирования. С 31 марта двогрупний поезд № 78/73, 74/73 Львов – Ковель – Москва будет курсировать по нечетным числам месяца вместо каждый день", - говорится в сообщении.

Также с 25 февраля будет уменьшено периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков – Москва.

"Оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами", - говорится в сообщении.

Напомним:

В начале августа 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Позже Омелян уточнил, что в Минифраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузовое железнодорожное сообщение прекращаться не будет.

В 2018 году "Укрзализныця" отменила прямые поезда и прицепные вагоны, которые направлялись в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

С 5 февраля года "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков.

Украинская правда

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Укрзализныця компании

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