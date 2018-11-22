Tesla знизила ціни в Китаї через торгову війну

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. оголосив про зниження цін в Китаї на різні моделі S та X, що аналітики визнали спробою компенсувати вплив нових мит, введених на тлі американо-китайської торгової війни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Выдзначається, що з 22 листопада ціни на електромобілі в Китаї будуть менше на 12-26%. Наприклад, Model S 75В подешевшала з 887,6 тис. юанів до 782,9 тис. юанів, а Model X P100D - на 24,4%, до 1,19 млн юанів.

Крім того, ціна седанів Model 3, попередній продаж яких в Китаї недавно розпочався, буде варіюватися від 540 тис. до 595 тис. юанів.

Китай - найбільший авторинок світу. Продажі автомобілів на нових джерелах енергії в країні продовжують рости швидкими темпами, незважаючи на скорочення в інших сегментах: в січні-жовтні було продано 860 тис. таких машин, що на 76% більше, ніж роком раніше.

Раніше повідомлялося, що Tesla знову збирається збільшити виробництво Model 3.

Економічна правда