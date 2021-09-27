Маск заявив, що Tesla розширюватиме інвестиції в розробки у Китаї

Tesla

Засновник Tesla Ілон Маск заявив про наміри команії розширювати свої інвестиції в Китаї.

Про це він сказав під час Всесвітньої інтернет-конференції, організованою адміністрацією кіберпростору КНР, передає CNBC.

Зазначається, що Маск уже вдруге за місяць високо оцінив Китай, який є важливою ланкою у виробництві електромобілів компанії, заявивши, що це "світовий лідер у цифровізації".

Коментарі Маска показали на конференції як відеозапис його відповідей на питання.

"Tesla продовжить розширювати наші інвестиції і зусилля в сфері досліджень і розробок в Китаї", - заявив Маск.

За його словами, Китай витрачає "багато ресурсів і зусиль на застосування новітніх цифрових технологій в різних галузях промисловості, включаючи автомобільну промисловість".

За словами засновника Tesla, це робить Китай "світовим лідером в області цифровізації".

Під час свого виступу Маск також закликав до захисту даних.

"У Tesla ми раді бачити ряд законів і нормативних актів, які були розроблені для посилення управління даними", - сказав Маск.

За його словами, компанія вже створила центр обробки даних в Китаї, щоб "локалізувати всі дані, отримані від нашого бізнесу тут, включаючи виробництво, продажі, обслуговування і зарядку".

"Вся персональна інформація, що дозволяє встановити особу, зберігається в захищених сховищах в Китаї без передачі за кордон. Тільки в дуже рідкісних випадках, наприклад, при замовленні запасних частин з-за кордону, дані затверджуються для міжнародної передачі", - пояснив він.

Tesla почала виробництво електромобілів на заводі в Шанхаї в 2019 році. У серпні 2021 року Tesla збільшила виробництво автомобілів китайського виробництва, продавши 44 264 машини в порівнянні з 32 968 в липні і 33 155 в червні.

Економічна правда