Tesla переносить штаб-квартиру з Каліфорнії в Техас
Субота, 9 жовтня 2021, 18:00
Американський виробник електромобілів Tesla Inc переносить штаб-квартиру з Каліфорнії в Остін (штат Техас).
Про це повідомляє cnbc.
Гендиректор компанії Ілон Маск оголосив про це в ході щорічних зборів акціонерів Tesla, яке також пройшло в Остіні.
Він заявив, що Tesla планує розширювати операції в Каліфорнії, проте її можливості в цьому плані там обмежені. "Подивіться на наш завод у Фрімонті, він переповнений", - сказав Маск.
Нагадуємо:
У грудні минулого року Маск повідомив, що перебрався в Техас, де знаходяться основні операції інший його компанії SpaceX.
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