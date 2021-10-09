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Tesla переносить штаб-квартиру з Каліфорнії в Техас

Субота, 9 жовтня 2021, 18:00
 
TESLA

Американський виробник електромобілів Tesla Inc переносить штаб-квартиру з Каліфорнії в Остін (штат Техас). 

Про це повідомляє cnbc. 

Гендиректор компанії Ілон Маск оголосив про це в ході щорічних зборів акціонерів Tesla, яке також пройшло в Остіні. 

Він заявив, що Tesla планує розширювати операції в Каліфорнії, проте її можливості в цьому плані там обмежені. "Подивіться на наш завод у Фрімонті, він переповнений", - сказав Маск. 

Нагадуємо: 

У грудні минулого року Маск повідомив, що перебрався в Техас, де знаходяться основні операції інший його компанії SpaceX.

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