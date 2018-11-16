Tesla знову збирається збільшити виробництво Model 3
Американський виробник електромобілів Tesla Inc. збирається наростити виробництво седанів Model 3 до 7 тисяч в тиждень до кінця листопада.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Electrek, в розпорядженні якого опинився лист голови компанії Ілона Маска співробітникам.
У липні Tesla заявила, що зуміла досягти поставленої мети і вийти на виробництво 5 тис машин Model 3 в тиждень. В Tesla не уточнюється, скільки електромобілів випускається зараз
Model 3 покликана стати першою масовою і бюджетною моделлю Tesla, і керівництво компанії сподівається, що вихід на цільове виробництво дозволить отримати достатній грошовий потік, щоб уникнути необхідності залучення нового капіталу.
Разом з тим американські ЗМІ повідомляють, що Tesla знижує ціни на сонячні елементи для житлових будівель на чверть, щоб підвищити продажі.
Економічна правда
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