Tesla знову збирається збільшити виробництво Model 3

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. збирається наростити виробництво седанів Model 3 до 7 тисяч в тиждень до кінця листопада.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Electrek, в розпорядженні якого опинився лист голови компанії Ілона Маска співробітникам.

У липні Tesla заявила, що зуміла досягти поставленої мети і вийти на виробництво 5 тис машин Model 3 в тиждень. В Tesla не уточнюється, скільки електромобілів випускається зараз

Model 3 покликана стати першою масовою і бюджетною моделлю Tesla, і керівництво компанії сподівається, що вихід на цільове виробництво дозволить отримати достатній грошовий потік, щоб уникнути необхідності залучення нового капіталу.

Разом з тим американські ЗМІ повідомляють, що Tesla знижує ціни на сонячні елементи для житлових будівель на чверть, щоб підвищити продажі.

Економічна правда