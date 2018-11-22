Tesla снизила цены в Китае из-за торговой войны

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. объявил о снижении цен в Китае на различные модели S и X, что аналитики сочли попыткой компенсировать влияние новых пошлин, введенных на фоне американо-китайской торговой войны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что с 22 ноября цены на электромобили в Китае будут меньше на 12-26%. Например, Model S 75В подешевела с 887,6 тыс. юаней до 782,9 тыс. юаней, а Model X P100D - на 24,4%, до 1,19 млн юаней.

Кроме того, цена седанов Model 3, предпродажа которых в Китае недавно началась, будет варьироваться от 540 тыс. до 595 тыс. юаней.

Китай - крупнейший авторынок мира. Продажи автомобилей на новых источниках энергии в стране продолжают растут быстрыми темпами, несмотря на сокращение в других сегментах: в январе-октябре было продано 860 тыс. таких машин, что на 76% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Tesla снова собирается увеличить производство Model 3.

Экономическая правда