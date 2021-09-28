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Маск знову став найбагатшою людиною світу – його статки вперше перевищили 200 мільярдів доларів

Вівторок, 28 вересня 2021, 15:10
 
Фото: spacex

Засновник Tesla Ілон Маск знову став першим у рейтингу найбагатших людей світу - його статки вперше перевищили 200 млрд дол.

Про це пише Forbes.

Маск став третьою людиною, чиї статки коли-небудь оцінювались у 200 млрд дол, після його конкурентів у рейтингу - засновника Amazon Джеффа Безоса (вперше досяг позначки у 200 млрд дол у серпні 2020 року) та президента і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно (який зробив це ненадовго минулого місяця).

Маск знову очолив рейтинг завдяки росту акцій Tesla.

"Акції автовиробника продовжили 4-місячне ралі, піднявшись на закритті торгів на 2,2% до 791,36 дол за акцію, що є найвищим показником з лютого цього року.

У понеділок Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків його статки становили 203,4 млрд доларів", - пише Forbes.

Статки Безоса у понеділок скоротилися на 1 млрд дол - до 197,7 млрд дол через зниження акцій Amazon на 0,6%.

 
скріншот з рейтингу Forbes Real-Times

"Акції Tesla виросли більш ніж на 720% у 2020 році, сприяючи зростанню статків Маска більш ніж на 125 мільярдів доларів за рік", - нагадує видання.

Нагадаємо:

У січні засновник компанії Tesla Ілон Маск обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса у рейтингу багатіїв та став найбагатшою людиною світу.

Економічна правда

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Маск Tesla гроші

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