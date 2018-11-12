Сміла і Шепетівка оголосили надзвичайний стан, бо нема опалення – Кличко

Голова Асоціації міст, мер Києва Віталій Кличко заявляє, що наразі кілька міст в Україні залишаються без тепла, Сміла і Шепетівка оголосили надзвичайний стан.

Про це він сказав на Раді регіонального розвитку за участю президента та прем’єра, повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

"У місті Сміла Черкаської області з 12 листопада запроваджують надзвичайний стан через відсутність опалення. Рішення про це ухвалила міськрада Сміли. Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста. Така сама ситуація виникла у місті Шепетівка Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.

Також без тепла наразі частина Кривого Рогу.

Відзначається, що Кличко закликав президента і уряд втрутитися і цю ситуацію.

"Газу містам, де сьогодні мерзнуть люди, не дає НАК "Нафтогаз". Ми у Києві цю історію із відсутністю газу пройшли і врегулювали її. Але я знаю, як це непросто. Сьогодні ж тисячі людей мерзнуть! Не можна мешканців міст і містечок, владу на місцях залишати сам-на-сам із цими проблемами", - сказав Кличко.

Нагадаємо, 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

"Нафтогаз" звинуватив у ситуації у Кривому Розі облгази Фірташа.