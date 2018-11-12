У Кривому Розі захопили будівлю "Криворіжгазу" і запалили шини

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12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Будівля "Криворіжгазу" захоплена невідомими людьми. В заручниках утримуються співробітники підприємства, які вели з ними переговори. Компанія не може гарантувати безпечне газопостачання міста", - йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, під "Криворіжгазом" стоять кілька десятків людей. На площі перед входом до будівлі лежать шини, деякі з них горять.

Відзначається, що будівлю підприємства взяли штурмом "через відмову "Нафтогазу України" постачати газ підприємству "Криворізька Теплоцентраль".

"У заручниках залишаються Анатолій Пономаренко, технічний директор, і Борис Рибка, начальник управління охорони праці, які вели з ними (учасниками мітингу, – ред.) переговори. Вони пояснювали, що "Нафтогаз України" повинен дати дозвіл на пуск газу, але люди нічого не хочуть чути, тому що їхні діти мерзнуть", - йдеться в повідомленні.

На місце прибули пожежні машини.