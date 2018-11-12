"Нафтогаз" звинуватив у ситуації у Кривому Розі Фірташа

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"Нафтогаз" звинуватив підконтрольний Дмитру Фірташу облгаз у зриві опалювального сезону в Кривому Розі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Нафтогаз" у Facebook.

"Коболєв і Нафтогаз нікому не закручують газ. Вентиль знаходиться під контролем облгазів", - підкреслюється у дописі.

"Умови, на яких Нафтогаз має право продати виробникам тепла пільговий газ, встановлюють Кабмін та Верховна рада. Понад 1000 виробників тепла по всій країні ці умови спокійно виконують, сезон розпочали вчасно та без скандалів, і у десятків мільйонів їхніх клієнтів вдома тепло", - зазначила компанія.

"Що стосується АО "Криворізька теплоцентраль", іншої ТЕЦ у Кривому Розі, її керівництво не підготувалося до зими, не забезпечило виконання умов, щоб отримувати пільговий газ. Так що у першу чергу питання слід задавати туди. Можна також долучити до рішення проблеми місцеві органи влади та Фонд державного майна України, як органу управління цієї компанії", - заявив "Нафтогаз".

"Поки вимоги закону не виконані, Нафтогаз має рівно стільки ж підстав постачати газ цьому тепловику, скільки і сам облгаз або будь-який інший постачальник. Криворізька теплоцентраль може купити газ на ринку на довільних умовах, якщо не хоче/не може працювати з Нафтогазом на пільгових", - пропонує вирішення проблеми "Нафтогаз".

"До речі, пан Фірташ має достатньо газу, щоб не перекривати постачання. Як мінімум, він забезпечує сировиною Сумихімпром, але з якоїсь причини не бажає допомогти жителям Кривого Рогу. І це саме його облгаз перекрив подачу газу", - підкреслили у "Нафтогазі".

Як повідомлялося раніше, 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

"Будівля "Криворіжгазу" захоплена невідомими людьми. В заручниках утримуються співробітники підприємства, які вели з ними переговори. Компанія не може гарантувати безпечне газопостачання міста", - заявили у компанії.

"Незаконно були відкриті засувки, запущено п'ять котелень з шести. Система газопостачання розбалансована", - повідомили у "Криворіжгазі".

У компанії заявили, що "Нафтогаз України" відмовляється подавати газ на підприємство через борги за попередні періоди.

Економічна правда