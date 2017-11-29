Ще п'ять авіакомпаній можуть почати літати в Бориспіль

Аеропорт Бориспіль домовляється про співпрацю з п'ятьма новими авіакомпаніями, назви яких поки не озвучуються.

Про переговори, як пише ЦТС, розповів гендиректор аеропорту Павло Рябікін в інтерв'ю виданню Мind.

Відповідаючи на питання про роботу терміналів аеропорту, Павло Рябікін повідомив: "Для Борисполя зараз ефективно обслуговувати всі авіакомпанії в терміналі D. В цьому терміналі ми обслуговуємо чотири компанії, які прийнято вважати лоукостерами, і паралельно ведемо переговори ще з п'ятьма перевізниками про початок польотів".

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