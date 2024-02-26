Россия хочет взять кредиты у Китая в юанях - Reuters
Понедельник, 26 февраля 2024, 12:05 -
Россия ведет переговоры с Китаем о возможности получения кредитов в юанях, но окончательного решения еще не принято.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова министр финансов РФ.
"Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока что решения нет. Мы обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", — цитирует издание Reuters министра финансов России Антона Силуанова.
Силуанов также добавил, что Россия готова начать тестирование платежей в цифровых валютах с Китаем и странами Евразийского экономического союза.
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