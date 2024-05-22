Китай учит ИИ философии Си Цзиньпина и требует от разработчиков согласованности моделей с "линией партии"

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КНР вводит правила регулирования информации, которую можно получить от языковых моделей ИИ. В частности модели должны соответствовать политике коммунистической партии Китая и философии главы СИ Цзиньпина.

Об этом сообщает Financial Times.

Национальный интернет-регулятор и цензор КНР The Cyberspace Administration of China (CAC) вводит дополнительные регуляторные меры по контролю за информацией, которую можно получить, используя искусственный интеллект (ИИ). В частности, регулятор требует, чтобы поставщики генеративного ИИ "воплощали основные социалистические ценности", и заявляет, что созданный контент не может "содержать никакого контента, который подрывает государственную власть".

Представители китайских властей также разрабатывают языковую модель на основе ИИ, которая будет способна понимать философию председателя КНР Си Цзиньпина, известную как "Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху", а также создавать отчеты, отвечать на вопросы, переводить с английского на китайский язык.

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Сейчас модель работает под наблюдением CAC, но с перспективой открытия доступа для пользователей, сообщают источники FT.

Такие технологические гиганты, как Baidu и Alibaba, гарантируют, что их модели ИИ строго контролируют сгенерированный контент, связанный с Си или другими потенциально чувствительными вопросами.

Чтобы помочь разработчикам решить проблему соответствия государственной политике, Китайская ассоциация кибербезопасности, неприбыльная организация, связанная с CAC, выпустила в декабре первую публичную базу данных из 100 млн записей "высококачественных и достоверных данных" о КНР, Си Цзиньпине и социализме с китайской спецификой, для использования группами в обучении моделей.

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Учебный набор в значительной степени опирается на правительственные постановления и политические документы, отчеты государственных СМИ и другие официальные публикации, согласно частям, проанализированным FT.

Напомним:

В апреле отток капитала из Китая ухудшился до самого низкого показателя с декабря 2016 года, что подчеркнуло неблагоприятные для юаня условия на фоне слабой внутренней экономики и неопределенности относительно процентной ставки Федерального резерва США.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия до 90% своей зависимости в микроэлектронике, которую она использует для производства танков, снарядов и других вооружений, удовлетворяет импортом из Китая.

Економічна правда