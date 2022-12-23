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Шмыгаль предложил Южной Корее начать производство электрокаров в Украине

Пятница, 23 декабря 2022, 13:23 - Анастасия Жарикова

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой правительства Южной Кореи усиление сотрудничества и предложил открыть в Украине производство электромобилей.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Республики Корея Хан Док Су. Поблагодарил за последовательную поддержку Украины, оказание гуманитарной и нелетальной военной помощи", – написал Шмыгаль .

Главы правительства обсудили вызовы, связанные с большой войной и перспективные направления будущего сотрудничества

"Рассчитываем на расширение объемов помощи от Южной Кореи в части оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Затронули послевоенное восстановление и участие корейских компаний в восстановлении.

В частности, предложил открыть в Украине производство электромобилей", – добавил Шмыгаль.

Экономическая правда

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