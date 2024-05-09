Коломойскому избрали меру пресечения без права на залог по делу о заказном убийстве

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Печерский райсуд Киева 9 мая избрал Игорю Коломойскому меру пресечения по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко. По решению суда олигарх будет находиться под стражей до 7 июля без права на залог.

Об этом пишет "Суспільне".

Отмечается, что следствие считает Коломойского причастным к организации покушения на убийство юриста более двадцатилетней давности. При этом он с сентября 2023 года находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества.

Напомним:

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8 мая олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний.

По данным следствия, олигарх, чтобы отомстить заказал убийство директора одной из юридических компаний за "невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества".

Для выполнения заказа Коломойский привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

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Бандиты напали на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. При этом преступление не было доведено до конца.

2 сентября 2023 года Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Позже Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

28 ноября 2023 года Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.

В феврале Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Кроме этого, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.

Шевченковский райсуд Киева продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года, но снова уменьшил альтернативу залога - с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Читайте подробнее: Коломойскому светит до 12 лет за мошенничество и отмывание средств. Как он выводил деньги, по версии следствия?

Экономическая правда