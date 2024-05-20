ПриватБанк временно запустил нулевой тариф на интернет-эквайринг LiqРay

ПриватБанк вместе с Visa запускают программу для поддержки бизнеса, в рамках которой с 15 мая до 15 июля 2024 года для всех новых пользователей сервиса LiqРay будет действовать свободный тариф с 0% комиссии на прием платежей с карт.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Свободный тариф для новых клиентов сервиса будет действовать в течение срока программы, если оборот по картам не превышает 50 000 грн", - отметили в пресс-службе.

LiqРay является украинским сервисом для осуществления интернет-платежей на украинском рынке, ежедневно украинцы оплачивают через LiqPay более 2 млн онлайн покупок.

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С помощью LiqРay предприниматели и юридические лица могут удобно принимать платежи онлайн через web-сайты и мобильные приложения, и управлять своим бизнесом. Для осуществления оплат LiqPay предоставляет множество платежных методов: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токены и прочее.

Всем пользователям LiqРay доступна возможность фискализации операций с помощью банковского собственного сервиса ПРРО без дополнительной оплаты сервиса.

Напомним:

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ПриватБанк и Visa запустили цифровую оплату в пригородном транспорте Киевской области, первым стал маршрут "Киев-Боярка".