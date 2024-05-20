Microsoft представит инструменты ИИ в преддверии конференции для разработчиков

Корпорация Microsoft планирует анонсировать несколько аппаратных и программных средств, связанных с потребительскими устройствами, в понедельник 20 мая на мероприятии в своем кампусе в Редмонде, штат Вашингтон, в рамках конференции для разработчиков.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что производитель Windows покажет новую версию своего планшета Surface Pro и ноутбука Surface Laptop, которые оснащены чипами Qualcomm на основе Arm, технологии портативных чипов.

Чипы Qualcomm Snapdragon X Elite включают так называемый нейронный процессор, который предназначен для ускорения работы приложений, ориентированных на искусственный интеллект, таких как программное обеспечение Microsoft Copilot.

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Microsoft стремится расширить свое раннее преимущество в гонке за производство инструментов искусственного интеллекта.

В 2016 году Microsoft обратилась к Qualcomm, чтобы возглавить усилия по переходу операционной системы Windows на чипы Arm. Qualcomm имеет эксклюзивные права на устройства с Microsoft Windows, которые истекают в этом году. Другие производители чипов, такие как Nvidia, также прилагают усилия для создания собственных чипов для ПК на базе Arm.

Напомним:

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Корпорация Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов: это коснулось подписок на Power BI, Visio, Project.