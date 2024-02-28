Суд оставил Коломойского под стражей, но уменьшил залог

Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Кроме этого, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает "Суспільне".

Адвокат Игоря Коломойского, Александр Лысак, сообщил, что его подзащитный не будет вносить залог. Кроме того, адвокаты просят о немедленном медицинском обследовании для Коломойского.

"Продлили содержание под стражей на два месяца до 25 апреля. Залог уменьшили до 2,4 миллиардов гривен. Это на 150 миллионов. Игорь Валерьевич не будет вносить залог. Также суд вынес отдельное решение. Отметил, чтобы прокурор провел надлежащее медицинское обследование. Возложил эту обязанность на прокурора", — сказал адвокат.

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Напоминаем:

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.

2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

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