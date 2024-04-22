Суд оставил Коломойского под стражей, но снова уменьшил залог

Шевченковский райсуд Киева продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года, но снова уменьшил альтернативу залога - с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одну из сторон заседания.

Отмечается, что суд снова отклонил предложение отпустить Коломойского на поруки народного депутата и отказать в аресте по состоянию здоровья, удовлетворив требования прокурора Офиса генпрокурора Сергея Демьянчука, который представляет сторону обвинения.