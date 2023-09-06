Коломойскому светит до 12 лет за мошенничество и отмывание средств. Как он выводил деньги, по версии следствия?

Колись один з найбагатших та найвпливовіших олігархів України Ігор Коломойський за рік з невеликим втратив левову частку своїх активів та опинився в слідчому ізоляторі СБУ. Як так сталось?

Першим тривожним сигналом стануть запроваджені у березні 2021 року проти Коломойського та його найближчих родичів санкції США.

А вже після початку великої війни по-справжньому серйозні проблеми у дніпровського бізнесмена почнуться і в Україні. Один за одним він втратить контроль над активами, які оцінюються в десятки мільярдів гривень.

В цьому переліку найбільша видобувна компанія "Укрнафта", друга за обсягом видобутку приватна газовидобувна компанія "Укрнафтобуріння", Кременчуцький НПЗ, понад 500 АЗС та нафтобази.

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Через війну свою діяльність майже повністю припинить авіакомпанія МАУ, не найкращі часи настануть для хімічного та металургійного бізнесів олігарха, а один з найвпливовіших та найбільш рейтингових каналів "1+1" почне мовити виключно в рамках єдиного телемарафону.

Завершиться все підозрою у вчиненні злочину за статтями про шахрайство та відмивання грошей та квитком до слідчого ізолятора СБУ.

У день арешту Коломойського в своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський скаже, що в країні більше не буде "як завжди" по відношенню до тих, хто грабував Україну і ставив себе вище за закон і будь-які правила. "Я дякую правоохоронцям за рішучість довести до кінця кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати", - наголосить президент.

Але в який саме момент відносини між президентом та олігархом пройшли точку неповернення? Представники Офісу президента як в офіційних, так і неофіційних розмовах основною причиною погіршення стосунків влади та Коломойського називають небажання останнього допомагати ЗСУ.

Менеджери олігарха називали таку інформацію помилковою, а сам бізнесмен до кінця війни вирішив не давати жодних коментарів та оцінок. Не спілкуватись з пресою Коломойський вирішив і в день обрання запобіжного заходу в суботу.

6 вересня суд розглядає скаргу захисту бізнесмена на рішення про утримання його під вартою через справу про шахрайство та відмивання коштів.

Які докази щодо Коломойського зібрали детективи, як він виводив гроші з України, та чому олігарх уже найближчим часом може отримати нові підозри?

В чому підозрюють Коломойського: суть справи

У підозрі, яку зранку 2 вересня Ігор Коломойський отримав від СБУ та БЕБ, йдеться про злочинний план, який бізнесмен начебто реалізував у два етапи.

Перший етап, описаний детективами у підозрі, переносить нас майже на десять років назад - у грудень 2013 року. Тоді олігарх, на думку правоохоронців, розробив злочинний план, кінцевою метою якого було заволодіння великою сумою коштів шахрайським шляхом.

Для його реалізації, за даними слідства, колишній мільярдер залучив декількох співробітників Приватбанку, прізвища яких слідство встановити не змогло.

Фігурують в документі прізвища лише двох посадовців фінустанови - головного казначея Андрія Зорби та голови Департаменту по касовим операціям Вікторії Ладни. Утім, згадані особи, на думку слідчих, з планами бізнесмена обізнані не були.

Суть схеми, за твердженням детективів, полягає в наступному:

На першому етапі Коломойський начебто імітував внесення до каси Приватбанку 949 млн гривень, які насправді до банку не потрапили, але були зараховані на особистий рахунок олігарха. У такий спосіб він отримав у своє розпорядження безготівкові кошти.

Після цього Коломойський уклав договори поруки з Приватбанком та "імітовано погасив кредит контрольованої ним" компанії "Нафтохімік прикарпаття" перед банком" від свого імені. Таким чином у нафтової компанії виник борг перед самим Коломойським.

Згодом кошти з компанії "Нафтохімік прикарпаття" були перераховані на рахунок Коломойського в іншій фінансовій установі - "Айбокс банку".

На цьому етапі оборудки Коломойський начебто заволодів 572 млн гривень.

На другому етапі - в 2020-2021 роках - відбулась легалізація зазначених коштів, вважають слідчі.

За даними правоохоронців, зазначену вище суму Коломойський перевів в євро та перерахував на рахунки чотирьох компаній за оплату юридичних послуг.

Загалом 25,5 млн євро отримали дві компанії з реєстрацією в США, по одній у Великобританії та Швейцарії. "Таким чином було завершено другий етап злочинного плану Коломойського", - заявляють детективи.

Що загрожує Коломойському, якщо правоохоронці доведуть саме цю справу до кінця? За згаданими статтями про шахрайство та відмивання коштів Коломойському світить позбавлення волі від 8 до 12 років.

Це не все. Готуються нові підозри

У суботу біля Шевченківського суду у бізнесмена запитали, чи встиг він ознайомитися з матеріалами справи. Коломойський коротко відповів, що їхав з Дніпра до Києва та не мав часу: "Дуже швидко, поверхнево (ознаомився)". Водночас, він підкреслив, що з тим, що вдалося прочитати, він "абсолютно не погоджується".

Після засідання суду справу дуже коротко прокоментували захисники олігарха.

"Подаємо апеляцію, чекаємо повний текст судового рішення, заставу не вносимо, їдемо на Аскольдів провулок (слідчий ізолятор СБУ - ЕП.)", - заявив адвокат Олександр Лисенко.

За день до апеляції ЕП звернулась за коментарем до Лисенка. "Ніяких заяв, ми подали апеляцію, завтра буде об 11:20 засідання", - коротко прокоментував адвокат.

За його словами, Коломойський не має наміру вносити заставу у розмірі понад 509 млн грн до рішення апеляції. Наразі він залишається під вартою.

Підозра від СБУ та БЕБ, за даними співрозмовників ЕП у владних колах, може виявитися не останньою. І суми в нових епізодах вимірюються вже не сотнями мільйонів, а десятками мільярдів.

За даними ЕП, вже найближчим часом НАБУ може висунути Коломойському звинувачення у справі про виведення коштів з "Приватбанку". Цю інформацію напередодні підтвердили і джерела видання Forbes в правоохоронних органах.

Активно триває слідство і у справі про привласнення десятків мільярдів гривень з "Укрнафти" та "Укртатнафти", в рамках якої на початку лютого у будинку Коломойського проходили обшуки.

Для розуміння масштабу можливих зловживань на підприємствах наведемо всього одну цифру від Сергія Корецького, який очолив обидва підприємства після націоналізації в листопаді 2022 року. В останньому інтерв’ю ЕП він наголошував, що менеджмент Коломойського своїми діями завдав "Укрнафті" та "Укртатнафті" втрат орієнтовно на 100 млрд грн.