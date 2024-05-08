Дело на 500 миллионов: ВАКС заочно арестовал экс-главу Фонда госимущества

Во вторник следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве напоминают, что бывший глава ФГИУ возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

Кроме того, по данным САП группировка легализовала доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен.

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Подозреваемый находится в международном розыске. Судья сможет применить меру пресечения после доставки его к месту проведения досудебного расследования.

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Напомним:

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В марте 2023 года НАБУ объявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий.

В НАБУ считают, что экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.

В ноябре НАБУ обновило подозрение бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко – теперь его также подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен.