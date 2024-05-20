Google планирует расширить дата-центр в Финляндии за 1,1 миллиарда долларов

Компания Google планирует потратить 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов) на расширение своего главного центра обработки данных в Финляндии из-за ее легкого доступа к "зеленой" энергии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Расширение позволит увеличить штат сотрудников на четверть до 500 человек в этом и следующем году.

Объект расположен в городе Хамина, на южном побережье страны. Регион предлагает хорошее предложение возобновляемой энергии, что является жизненно важным для достижения цели компании - перевести все офисы и центры обработки данных на "зеленую" энергию к концу этого десятилетия.

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Технологический гигант также является пионером проекта с местным коммунальным предприятием, который предусматривает подачу избыточного тепла в сеть труб, используемых для обогрева домов в этом районе. Эта технология, называемая централизованным теплоснабжением, распространена в некоторых частях Северной Европы.

Напомним:

Материнская компания Google Alphabet призвала лондонский трибунал заблокировать массовый иск, который обвиняет ее в злоупотреблении своим доминированием на рынке онлайн-рекламы.

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