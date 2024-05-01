Украинцы за апрель приобрели почти 6 тысяч новых автомобилей

В течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Однако по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке упала на 14%.

Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota – 856 регистраций. Второй по количеству полученных номеров (536 шт.) остается Renault. Volkswagen закончил месяц с показателем 468 проданных авто, поднявшись на третье место рейтинга.

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Также в топ-5 апреля попали BMW с результатом 405 ед, и Skoda – 317 авто.

Бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, апрельская реализация которого составляла – 484 ед.

Всего, с начала года, украинцы приобрели 22,2 тыс новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Напомним:

За три месяца с начала года украинцы приобрели более 2,8 тысяч новых авто премиум-класса, что на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года.