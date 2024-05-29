"Энергоатом" покрыл разницу цен на электроэнергию на 48 миллиардов
НАЭК "Энергоатом" с начала 2024 года выплатил 48,4 млрд грн за услугу по обеспечению доступности электроэнергии для населения.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В январе-марте 2024-го за услугу ПСО уплачено 100%, или 42 105 млн грн", - говорится в сообщении.
За апрель 2024 года стоимость услуги ПСО составила 7,183 млрд грн, из которых "Энергоатом" оплатил 6,304 млрд грн.
Справка. Услуга ПСО для населения означает, что отдельные энергокомпании обязаны продавать определенное количество электроэнергии по фиксированной цене, которая ниже рыночной. Разница между рыночной и фиксированной ценой покрывается за счет средств, собранных с других участников рынка, в частности "Энергоатома".
Напомним:
В Правительстве рассматривают введение новых тарифов за электроэнергию, которые будут зависеть от объемов потребления.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела новую структуру предельных цен на электроэнергию бизнеса с 1 июня.
Экономическая правда.