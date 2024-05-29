"Энергоатом" покрыл разницу цен на электроэнергию на 48 миллиардов

НАЭК "Энергоатом" с начала 2024 года выплатил 48,4 млрд грн за услугу по обеспечению доступности электроэнергии для населения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В январе-марте 2024-го за услугу ПСО уплачено 100%, или 42 105 млн грн", - говорится в сообщении.

За апрель 2024 года стоимость услуги ПСО составила 7,183 млрд грн, из которых "Энергоатом" оплатил 6,304 млрд грн.

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Справка. Услуга ПСО для населения означает, что отдельные энергокомпании обязаны продавать определенное количество электроэнергии по фиксированной цене, которая ниже рыночной. Разница между рыночной и фиксированной ценой покрывается за счет средств, собранных с других участников рынка, в частности "Энергоатома".

Напомним:

В Правительстве рассматривают введение новых тарифов за электроэнергию, которые будут зависеть от объемов потребления.

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Экономическая правда.