В среду графики отключений света будут действовать круглосуточно
В среду 26 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"26 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.
В случае изменений энергетики оперативно проинформируют об этом.
Напомним:
Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.
Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.
До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".
Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.
Экономическая правда.