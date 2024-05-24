До кінця травня можуть розробити нові тарифи на електроенергію: ціна залежатиме від споживання

В Уряді розглядають введення нових тарифів за електроенергію, які будуть залежати від обсягів споживання.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до Уряду, передають Українські Новини.

"Ми зараз розглядаємо диференційований підхід (щодо тарифів - ЕП). Я не думаю, що буде просто один тариф змінений на інший. Буде диференціація в залежності від обсягу споживання електроенергії", – розповів керівник Міненергетики.

Галущенко повідомив, що питання нових тарифів буде вирішене протягом наступного тижня.

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Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову структуру граничних цін на електроенергію бізнесу з 1 червня.

Раніше Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові максимальні граничні ціни електроенергії (price caps) на ринках "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР).

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