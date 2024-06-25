"Укрэнерго" напомнила о самых сложных часах ограничения света во вторник

Во вторник 25 июня графики отключения электроэнергии действуют в течение всех суток, но с 12:00 до 23:00 объем ограничений света будет больше.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Также увеличенный объем ограничений применялся 25 июня с 02:00 до 05:00, отмечает энергокомпания.

Причина мер ограничения - снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак.

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Напомним:

Во вторник 25 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Экономическая правда.

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