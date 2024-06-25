"Укрэнерго" напомнила о самых сложных часах ограничения света во вторник
Вторник, 25 июня 2024, 11:32 -
Во вторник 25 июня графики отключения электроэнергии действуют в течение всех суток, но с 12:00 до 23:00 объем ограничений света будет больше.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Также увеличенный объем ограничений применялся 25 июня с 02:00 до 05:00, отмечает энергокомпания.
Причина мер ограничения - снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак.
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Напомним:
Во вторник 25 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.
Экономическая правда.
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