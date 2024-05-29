"Енергоатом" покрив різницю цін на електроенергію на 48 мільярдів

НАЕК "Енергоатом" з початку 2024 року виплатив 48,4 млрд грн за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У січні-березні 2024-го за послугу ПСО сплачено 100%, або 42 105 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За квітень 2024 року вартість послуги ПСО становила 7,183 млрд грн, з яких "Енергоатом" сплатив 6,304 млрд грн.

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Довідка. Послуга ПСО для населення означає, що окремі енергокомпанії зобов'язані продавати певну кількість електроенергії за фіксованою ціною, яка нижча за ринкову. Різниця між ринковою та фіксованою ціною покривається за рахунок коштів, зібраних з інших учасників ринку, зокрема "Енергоатома".

Нагадаємо:

В Уряді розглядають введення нових тарифів за електроенергію, які будуть залежати від обсягів споживання.

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову структуру граничних цін на електроенергію бізнесу з 1 червня.

Економічна правда.