Государство дает "зеленый свет" для развития распределенной генерации - Госэнергонадзор

Государство дает максимально "зеленый свет" для развития распределенной генерации в Украине.

Об этом сообщили в Госэнергонадзоре со ссылкой на ее председателя Руслана Слободяна.

"Для скорейшего развития открываются все возможности: существенно упрощена процедура подключений, технические условия на присоединение электрических сетей облэнерго обязаны выдать в течение двух дней, а не через 10, как было раньше. Также максимально упрощены все разрешительные документы - теперь достаточно лишь справки от ВГА о необходимости установки такого объекта", - сообщил Руслан Слободян.

Кроме того, расширено действие программы "Доступные кредиты 5-7-9 %" на газотурбинные и газопоршневые установки, упрощаются таможенные и налоговые процедуры. Для граждан через Фонд развития предпринимательства будет доступна специальная программа льготного беспроцентного кредитования на 5 лет.

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По информации Слободяна, сейчас в Украине особое внимание уделено развитию распределенной генерации любой мощности.

Речь идет не только об установлении бизнесом крупных газопоршневых и газотурбинных станций, но и установка частными домохозяйствами небольших индивидуальных солнечных установок и установок хранения электроэнергии.

"Солнечная генерация, которая сегодня дает поддержку нашей энергосистеме в течение дневного периода - это не только большие мощные станции, которыми владеет бизнес, а также все частные небольшие солнечные электростанции, которых у нас уже тысячи. Они делают чрезвычайно весомый вклад в поддержку энергонезависимости Украины", - подчеркнул Слободян.

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Он также добавил, что сейчас крупные солнечные станции ежедневно производят около 3 ГВт мощности, поддерживающие нашу энергосистему днем. Благодаря увеличению количества индивидуальных солнечных станций уже в этом году можно добавить около 1 ГВт.

Напомним:

В украинской энергосистеме критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за обстрелов россиян - импорт, который на максимуме, не решает эту проблему.

Экономическая правда