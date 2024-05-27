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В Киеве из-за отсутствия напряжения остановили фуникулер 

Понедельник, 27 мая 2024, 09:57 - Анастасия Дячкина

Движение фуникулера остановлено по причине отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго".

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе". 

Там уточнили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно. 

Напомним: 

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21 мая по техническим причинам в Киеве также временно прекращал работу фуникулер.

В понедельник, 27 мая, лимиты на потребление электроэнергии, при преувеличении которых планируют применять стабилизационные отключения, будут действовать с 06:00 до 24:00.

Киев транспорт
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Экономическая правда
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