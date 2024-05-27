В Киеве из-за отсутствия напряжения остановили фуникулер
Понедельник, 27 мая 2024, 09:57 -
Движение фуникулера остановлено по причине отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго".
Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".
Там уточнили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.
Напомним:
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21 мая по техническим причинам в Киеве также временно прекращал работу фуникулер.
В понедельник, 27 мая, лимиты на потребление электроэнергии, при преувеличении которых планируют применять стабилизационные отключения, будут действовать с 06:00 до 24:00.
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