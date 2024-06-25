Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева

Аварийная ситуация, которая возникла между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии при строительстве перегона 15 лет назад", - заявил он, добавив, что ремонт тоннеля продолжается.

Сейчас строители завершили разработку котлована с креплением I, II и III ярусов, а также химическое закрепление грунтов затоннельного массива. Это позволило остановить проникновение воды в конструкции.

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"Продолжается герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений", - добавил городской голова.

Также специалисты провели обследование технического состояния оправы перегонного тоннеля по I пути между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", но отчет о его состоянии будет обнародован позже.

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Теремки и Голосеев без метро. Что случилось с "синей" веткой метрополитена

Напомним:

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года.

Между станциями киевского метрополитена "Демеевская" и "Лыбедская" начали демонтировать железобетонные конструкции вдоль тоннеля.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Работы по реконструкции тоннеля киевского метро между станциями синей ветки "Лыбедская" и "Демеевская" выполнены на 40%.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" идут по графику. Движение поездов на шести станциях должны восстановить уже летом.

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

В декабре в КГГА заявляли, что завершить восстановительные работы и восстановить движение между "Лыбедской" и "Демеевской" планируется в течение шести месяцев.

Экономическая правда.