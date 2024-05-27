У Києві через відсутність напруги зупинили фунікулер
Понеділок, 27 травня 2024, 09:57 -
Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго".
Про це повідомили у "Київпастранс".
Там уточнили, що про відновлення руху повідомлять додатково.
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21 травня через технічні причини у Києві також тимчасово припиняв роботу фунікулер.
У понеділок, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії, при перебільшенні яких планують застосовувати стабілізаційні відключення, діятимуть з 06:00 до 24:00.
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