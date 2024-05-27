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У Києві через відсутність напруги зупинили фунікулер 

Понеділок, 27 травня 2024, 09:57 - Анастасія Дячкіна

Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго".

Про це повідомили у "Київпастранс". 

Там уточнили, що про відновлення руху повідомлять додатково. 

Нагадаємо: 

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21 травня через технічні причини у Києві також тимчасово припиняв роботу фунікулер.

У понеділок, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії, при перебільшенні яких планують застосовувати стабілізаційні відключення, діятимуть з 06:00 до 24:00.


Київ транспорт
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Економічна правда
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