У Києві через відсутність напруги зупинили фунікулер 

Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго".

Про це повідомили у "Київпастранс".

Там уточнили, що про відновлення руху повідомлять додатково.

Нагадаємо:

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21 травня через технічні причини у Києві також тимчасово припиняв роботу фунікулер.

У понеділок, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії, при перебільшенні яких планують застосовувати стабілізаційні відключення, діятимуть з 06:00 до 24:00.





