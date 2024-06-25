До конца лета проезд в общественном транспорте для школьников Киева будет платным
Для школьников Киева с июля до 31 августа проезд в общественном транспорте будет платным.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"С 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте будет платным. На период каникул по проездным скидка составит 75%", - говорится в сообщении.
Купить проездной билет со скидкой можно через приложение Киев Цифровой или терминал самообслуживания.
"Пополнить ученический также можно в кассах КП "Киевский метрополитен" ("Выдубичи 1", "Почайна 1", "Вокзальная"), в приложении EasyPay и на сайте КП ГИВЦ", - добавили в пресс-службе.
Также с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений города.
Экономическая правда.