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До конца лета проезд в общественном транспорте для школьников Киева будет платным

Вторник, 25 июня 2024, 17:17 - Артур Крыжный

Для школьников Киева с июля до 31 августа проезд в общественном транспорте будет платным.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте будет платным. На период каникул по проездным скидка составит 75%", - говорится в сообщении.

Купить проездной билет со скидкой можно через приложение Киев Цифровой или терминал самообслуживания.

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"Пополнить ученический также можно в кассах КП "Киевский метрополитен" ("Выдубичи 1", "Почайна 1", "Вокзальная"), в приложении EasyPay и на сайте КП ГИВЦ", - добавили в пресс-службе.

Также с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений города.

Экономическая правда.

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Киев транспорт
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