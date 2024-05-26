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В понедельник, 27 мая, стабилизационные отключения могут применять с 06:00 до 24:00

Воскресенье, 26 мая 2024, 19:09 - Владимир Туник-Фриз
 
"Укренерго"

В понедельник, 27 мая, лимиты на потребление электроэнергии, при преувеличении которых планируют применять стабилизационные отключения, будут действовать с 06:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отмечают, что стабилизационные отключения могут применять с 06:00 до 24:00.

Отключение света могут применять при преувеличении лимитов потребления.

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При этом. критическая инфраструктура будет работать в любом случае.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика Укрэнерго
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