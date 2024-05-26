В понедельник, 27 мая, стабилизационные отключения могут применять с 06:00 до 24:00
Воскресенье, 26 мая 2024, 19:09 -
В понедельник, 27 мая, лимиты на потребление электроэнергии, при преувеличении которых планируют применять стабилизационные отключения, будут действовать с 06:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В "Укрэнерго" отмечают, что стабилизационные отключения могут применять с 06:00 до 24:00.
Отключение света могут применять при преувеличении лимитов потребления.
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При этом. критическая инфраструктура будет работать в любом случае.
Экономическая правда
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