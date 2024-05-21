В Киеве временно прекратил работу фуникулер - Киевпастранс
Вторник, 21 мая 2024, 10:54 -
По техническим причинам в Киеве временно прекратил работу фуникулер.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"В Киеве по техническим причинам временно приостановлена работа фуникулера. КП "Киевпастранс" приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Напомним:
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В Оболонском районе Киева открыли прямое техническое движение транспорта по новым путепроводам развязки улиц Полярная и Богатырская.
В Киеве с 21 мая по 28 сентября будут действовать ограничения движения транспорта на участке от ул. Семьи Шелкоплясов до разворота на ул. Богатырскую (ЧАО "Оболонь").
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