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В Киеве временно прекратил работу фуникулер - Киевпастранс

Вторник, 21 мая 2024, 10:54 - Артур Крыжный

По техническим причинам в Киеве временно прекратил работу фуникулер.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В Киеве по техническим причинам временно приостановлена работа фуникулера. КП "Киевпастранс" приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним:

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В Оболонском районе Киева открыли прямое техническое движение транспорта по новым путепроводам развязки улиц Полярная и Богатырская.

В Киеве с 21 мая по 28 сентября будут действовать ограничения движения транспорта на участке от ул. Семьи Шелкоплясов до разворота на ул. Богатырскую (ЧАО "Оболонь").

транспорт Киев
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Экономическая правда
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