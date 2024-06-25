В Киеве планировали обустроить озеро за 79 миллионов у фирмы, которая предоставила недостоверные данные

Аналитики Территориального управления БЭБ в городе Киеве в ходе мониторинга публичных закупок обнаружили тендер на расчистку и благоустройство озера стоимостью более 96 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Как говорится в сообщении, о проведении закупки работ по расчистке и благоустройству озера объявило одно столичное коммунальное предприятие.

По результатам проведенной процедуры было определено предприятие-победитель, окончательная цена проведения составила около 79 млн грн.

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Специалисты БЭБ во время аналитического исследования документации установили ряд рисков, касающихся компании-победителя.

Сообщается, что среди них несоответствие предприятия квалификационным требованиям к победителю публичной закупки, а также предоставление им недостоверной информации, которая повлияла на определение результатов закупки.

"Таким образом аналитики ТУ БЭБ в городе Киеве предотвратили неэффективное использование около 79 млн грн из столичного городского бюджета." - говорится в сообщении.

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Напомним:

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве в ходе мониторинга публичных закупок обнаружили тендер на строительство противорадиационного укрытия стоимостью более 95 млн грн.

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату почти 3,5 млн грн при проведении тендера на строительство укрытия.