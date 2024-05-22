В "Укрэнерго" призвали украинцев учиться жить с отключениями света

Украинцы должны готовиться к отключениям света зимой, а не только летом, поскольку в зимний период года потребление электроэнергии растет.

Источник: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного"

Детали: Он предупредил украинцев, что нужно на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом, и зимой возможны отключения света. Он говорит, что украинцев "ожидает непростая зима".

Прямая речь: "Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодня существуют, достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся".

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Еще детали: Он сказал, что на восстановление электростанций, которые атаковала российская армия, нужны месяцы и годы. Поэтому не надо ожидать, что "стремительного увеличения генерации" в энергосистеме Украины и учиться жить с отключениями света: "Это не будут блэкауты, а контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем, чтобы сохранить целостность системы. Это нужно понять".

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей от электроэнергии.

В "Укрэнерго" рассказали что 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Украинская правда.

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