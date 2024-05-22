В "Укренерго" закликали українців вчитися жити з вимкненнями світла

Українці повинні готуватися до вимкнень світла зимою, а не тільки влітку, оскільки у зимовий період року споживання електроенергії зростає.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного"

Деталі: Він попередив українців, що потрібно на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла. Він каже, що українців "очікує непроста зима".

Пряма мова: "Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться".

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Ще деталі: Він сказав, що на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Тому не треба очікувати, що "стрімкого збільшення генерації" в енергосистемі України і вчитися жити з вимкненнями світла: "Це не будуть блекаути, а контрольовані відключення, які ми, як оператор, застусовуємо, щоб зберегти цілісність системи. Це потрібно зрозуміти".

Передісторія:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт урядової постанови щодо справедливих графіків відключень споживачів від електроенергії.

В "Укренерго" повідомили, що 22 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.

Українська правда.

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