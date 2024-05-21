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В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключения света 22 мая

Вторник, 21 мая 2024, 18:33 - Анастасия Дячкина

22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

 
укрэнерго

Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

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Напомним:

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей от электроэнергии.

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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Экономическая правда
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