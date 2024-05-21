Минэнерго и "Укрэнерго" разработают проект справедливых графиков отключений света – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект правительственного постановления относительно справедливых графиков отключений потребителей от электроэнергии.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram по итогам заседания правительства.

"Ситуация в энергетике тяжелая. Из-за значительного дефицита продолжаем рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Но импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому "Укрэнерго" вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан. Сейчас чрезвычайно важна сознательная позиция каждого потребителя. Благодарен всем, кто экономит электроэнергию, чтобы свет победил темноту.

Также принципиально, чтобы графики отключений потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными", - написал Шмыгаль.

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По его словам, Минэнерго и "Укрэнерго" дано поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления относительно справедливых графиков отключений потребителей.

Этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, требующих приоритетного электроснабжения, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, которые не входят в перечень критически важных, добавил премьер.

Напомним:

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Энергетики отменили действие графиков почасовых отключений с 11:00 до 17:00. Впрочем, с 17:00 до 24:00 ограничения потребления будет действовать во всех регионах.

Экономическая правда