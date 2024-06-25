Крупный банк Украины может перейти в онлайн-режим работы из-за проблем с электричеством зимой
Из-за проблем с отоплением и нехватки электроэнергии зимой отделения "Укрэксимбанка" могут перейти в онлайн-режим работы.
Об этом сообщила член наблюдательного совета "Укрэксимбанк" Виктория Страхова во время Банковского форума от Экономической правды.
"Нам реально надо думать, что мы будем делать зимой с нашими отделениями. Нам надо и отопление. Возможно мы будем переходить в онлайн-режим", - заявила она.
Но Страхова отметила, что банк преимущественно корпоративный и не требует много отделений для операций с клиентами.
Напомним:
"Укрсиббанк", большинство акций которого принадлежит французской BNP Paribas, работает над изменением политики кредитования, которая сможет позволить осуществлять кредитование проектов в оборонном секторе экономики Украины.
Экономическая правда.