Мазепа о своем деле: проблема в "серых зонах" законов, а не в вертикали Зеленского

Игорь Мазепа фото ЭП

Бизнесмен Игорь Мазепа, которого подозревают в незаконном приобретении земли в Киевской области для коттеджного городка, говорит о давлении со стороны правоохранителей, но не связывает его с властью и вертикалью президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в интервью "Экономической правде".

"Много времени провел, размышляя об этой истории. Для себя пока не могу составить какую-то причинно-следственную связь, тем более - озвучить ее на широкую общественность", - заявил он.

По словам бизнесмена, давление происходит со стороны некоторых представителей правоохранительной системы. Однако, подчеркнул он, "там работают и порядочные люди, которые честно выполняют работу".

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Он уверен, что дело было сфабриковано. "Сразу видно по трем критериям. Первое - это несоразмерный залог. Если я что-то совершил на 7 миллионов, то как залог, о котором просили прокуроры, может быть 700 миллионов? Далее. Срок давности этого дела - десять лет. Также не было ни одного постановления суда для обысков и арестов людей", - отметил он.

По его мнению, это стало возможным из-за существующих пробелов в законодательстве.

"За годы независимости в стране сложился "зоопарк" законных и подзаконных нормативных актов. Я этот "зоопарк" называю "серой зоной". В зависимости от того, какую бумажку следователь подложит в одну или другую сторону, так он и решает, добропорядочный ты бизнесмен или преступник. Именно такие "серые зоны" и являются излюбленным местом, где пасутся недобропорядочные "менты", - подчеркнул Мазепа.

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На вопрос журналистов ЭП, не является ли его пост в Facebook о благодарности Владимиру Зеленскому свидетельством, что он "заключает мир" с властью, бизнесмен ответил:

"Я и благодарил президента Зеленского, и много раз критиковал. Не исключаю, что снова буду критиковать, если будет за что. Если есть за что критиковать чиновника, я критикую. Если есть за что благодарить, я по-честному поблагодарил".

Мазепа также сказал, что последний раз был в Офисе президента "ориентировочно в сентябре 2023 года". Он отказался говорить о том, с кем встречался и какой была цель его визита на Банковую.

Читайте подробнее в интервью: "В законах есть "серые зоны" для недобропорядочных "ментов". Игорь Мазепа о давлении правоохранителей, земельных схемах и критике Зеленского

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.

Задержанный по "делу Мазепы" совладелец Riviera Village Сергей Слюсаренко написал открытое письмо Владимиру Зеленскому из СИЗО, в котором находится более двух месяцев. Свой арест он называет наступлением на честный бизнес.

Следствие настаивает, что две преступные группировки - Слюсаренко и Игоря Мазепы - автономно друг от друга в одно и то же время незаконно завладели стратегически важными землями. В результате государство получило миллионные убытки, а Киев оказался на грани техногенной катастрофы.

В феврале Печерский районный суд отпустил под ночной домашний арест соучредителя коттеджного городка Riviera Village Сергея Слюсаренко.

Экономическая правда