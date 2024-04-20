В Днепре представили экономическую платформу "Сделано в Украине"

Экономическую платформу "Сделано в Украине" представили в Днепре. Президент отметил четкие задачи для чиновников по укреплению экономического положения Днепропетровщины.

Об этом говорится в сообщении президента Владимира Зеленского на официальном канале в Telegram.

"Днепровщине - особое внимание. Этот регион дает значительную часть экономической силы Украины, и укреплять такую силу - наш долг. Чем больше рабочих мест и производственных мощностей будет в Украине, тем быстрее мы защитимся от российского зла и восстановим нормальную жизнь.

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Представили ключевые возможности для региона, обсудили проблемы, которые есть у предпринимателей и предприятий. Чиновники получили четкие задачи", - сообщают на канале президента в Telegram.

Ранее сообщалось, что в офисах платформы предприниматели смогут получить консультации об условиях участия в правительственных программах в рамках политики "Сделано в Украине".

Напомним:

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27 марта впервые прошла региональная встреча по новой программе экономической политики "Сделано в Украине".

В конце февраля президент Владимир Зеленский объявил о старте новой экономической платформы "Сделано в Украине". Новосозданная платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей.