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"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Найем пожаловался на низкие зарплаты в Агентстве восстановления

Понедельник, 22 апреля 2024, 20:53 - Александр Колесниченко
 
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Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры столкнулось с оттоком кадров из-за существенного сокращения зарплат на государственной службе.

Об этом заявил глава Агентства Мустафа Найем на конференции "Восстановление Украины", которую организовала Экономическая правда.

"У нас специалист, который больше подписывает сметы на строительство и выделяет средства на строителя в размере 22 тысячи гривен, сам получает 16 тысяч гривен. В регионах ситуация еще хуже - 7,2 тыс гривен сейчас получает специалист", - заявил Найем.

По его словам, такие специалисты подписывают сметы "на десятки и сотни миллионов гривен". "У нас специалисты уходят из государственной службы, мы теряем огромное количество специалистов, которые имеют навыки. Где их брать потом, я не понимаю", - резюмировал глава Агентства.

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Экономическая правда

власть инфрастуктура Минвосстановления зарплата
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