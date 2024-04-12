Объемы поступления российского дизтоплива в порты других стран увеличились более чем на 10%

Объемы поступлений российских газойлей и ДТ в порты других стран за неделю 1-7 апреля выросли на 13% относительно предыдущей недели и составили 1,18 млн тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95".

Крупнейшими по объемам странами, куда 1-7 апреля поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия и Тунис. На них приходится 64% поставок.

На прошлой неделе объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты уменьшились на 20%, до 392 тысяч тонн. В Тунис - 118 тысяч тонн.

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Единственным поставщиком дизтоплива и газойля в Бразилию была Россия. Поступления российских дистиллятов в бразильские порты увеличились на 60% и составили 240 тысяч тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

Напомним:

Правительство России рассматривает возможность введения определенного смягчения экологических стандартов на топливо, чтобы позволить использование низкокачественного бензина в условиях возможного дефицита.

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Россия обратилась к Казахстану с просьбой быть готовыми поставить 100 000 тонн бензина на случай нехватки топлива, которую могут усилить атаки украинских дронов и остановки НПЗ.

Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в марте, чтобы преодолеть риск дефицита на своем внутреннем рынке, который возник из-за ремонтов на российских НПЗ после атак дронов.