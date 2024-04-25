Морський експорт бензину з Росії впав до піврічного мінімуму: яка причина

Тижневий морський експорт автомобільних бензинів з російських портів упав до піврічного мінімуму - 54 тисяч тонн.

Про це пише enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

"Зменшення відвантажень зумовлено впровадженою російським урядом забороною на експорт бензинів, яка почала діяти з 1 березня цього року", - пише галузеве видання.

Виробництво високооктанового палива в Росії скорочується четвертий місяць поспіль, що зумовлено ремонтними роботами на НПЗ через технічні проблеми або внаслідок атак БпЛА.

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У березні обсяги виробництва бензинів становили 3,51 млн тонн, це на 0,5 млн тонн менше порівняно з груднем минулого року. За оцінками Консалтингової групи "А-95", за підсумками квітня випуск бензину буде в межах 3,4-3,5 млн тонн.

Найбільші обсяги цього року відвантажувалися в Нігерію й Лівію. Скорочення постачань російського палива внаслідок заборони експорту в першу чергу відчули африканські країни, що призвело до зростання попиту на бензин, який виробляється в країнах ЄС.

"Серед інших напрямків постачань палива з російських портів варто виділити Бразилію й ОАЕ", - пише видання.

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Нагадаємо:

Уряд Росії розглядає можливість запровадження певного пом'якшення екологічних стандартів на паливо, щоб дозволити використання низькоякісного бензину в умовах можливого дефіциту.

Росія звернулася до Казахстану з проханням бути готовими поставити 100 000 тонн бензину на випадок нестачі пального, яку можуть посилити атаки українських дронів та зупинки НПЗ.

Росія збільшила імпорт пального з Білорусі у березні, щоб подолати ризик дефіциту на своєму внутрішньому ринку, який виник через ремонти на російських НПЗ після атак дронів.