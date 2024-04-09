Как война повлияла на активность украинцев в сети

Війна в Україні має колосальний вплив на всі сфери життя та бізнесу. Утім, зараз, після двох років від початку повномасштабного вторгнення росіян, можна констатувати: українська економіка вистояла.

Вистояли бізнес та диджитал-середовище. Те, наскільки активні українці в мережі, прямо впливає на бізнес у сфері e-commerce та інші бізнеси, які використовують мережу для просування своїх товарів та послуг.

Наскільки активні українці в мережі

За результатами дослідження DataReportal, у 2023 році в Україні було 28,5 млн інтернет-користувачів, а рівень проникнення інтернету в країні становив понад 79,2% від загальної кількості населення, що є доволі високим показником.

Утім, тут буде доречно враховувати демографічні зміни від початку великої війни. За даними DataReportal, у січні 2023 року населення України становило 36,07 млн осіб. Лише за рік воно скоротилося приблизно на 7,3 млн або на 16,8%. Значна кількість українців виїхала за кордон, а частина, на жаль, стала жертвами війни.

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Наразі доволі відчутною є різниця в кількості чоловіків та жінок: жінки становлять 54,2%, чоловіки – 45,8%. Найчисельніші вікові групи – 45-54 роки та 55-64 роки (15,1% кожна), тобто люди, які переважно не є активними користувачами інтернету. Частка українців віком 35-44 роки становить 16,8%, 25-34 роки – 10,8%. Інші вікові групи становлять менше 10% кожна.

Через серйозні демографічні зміни суттєво зріс середній вік населення країни: 43,9 року. Це також істотно впливає на диджитал-середовище. Дослідження Kepios підтверджує, що за 2022-2023 роки число активних інтернет-користувачів в Україні скоротилося на 5,8 млн осіб до 16,8%. Це приблизно та ж частка, що й скорочення населення після початку великої війни.

У DataReportal стверджують, що близько 7,5 млн українців не користувалися інтернетом у 2023 році (майже 21% населення). Однак у компанії підкреслюють, що ці дані можуть не бути обʼєктивними, адже проводити аналіз наразі складно. Багато українців перебувають на тимчасово окупованих територіях, а мільйони – в інших країнах, тому в реальності цифра може істотно відрізнятися.

У DataReportal говорять, що в січні в Україні було 26,7 млн користувачів соцмереж, що еквівалентно 74% від загальної чисельності населення країни. При цьому 22,6 млн українців віком від 18 років користувалися соцмережами, що становить 76,8% дорослого населення. Загалом 93,5% користувачів інтернету використовували принаймні одну платформу соціальних медіа.

Facebook в Україні

На початку 2023 року кількість користувачів Facebook в Україні сягала 12,85 млн осіб. Охоплення реклами на Facebook становило 35,6% від усього населення та 40,9% – від відповідної вікової аудиторії (від 13 років). Серед користувачів інтернету реклама Facebook охоплювала 45% аудиторії. Гендерний розподіл рекламної аудиторії Facebook виглядав так: 57,9% – жінки, 42,1% – чоловіки.

YouTube в Україні

За даними рекламних ресурсів Google, на початку 2023 року YouTube мав в Україні 26,7 млн користувачів. Охоплення реклами YouTube сягало 74% від загальної чисельності населення та 93,5% – від бази користувачів інтернету в країні. Серед аудиторії YouTube 53,1% становили жінки, 46,9% – чоловіки.

Instagram в Україні

Кількість користувачів Instagram в Україні на початку 2023 року становила 11 млн осіб. Охоплення реклами Instagram сягало 30,5% від усього населення, 35% – від відповідної вікової аудиторії (від 13 років), 38,5% – від бази інтернет-користувачів. Серед рекламної аудиторії Instagram 58,4% були жінки, 41,6% – чоловіки.

TikTok в Україні

На початку 2023 року TikTok в Україні мав 13,01 млн користувачів віком від 18 років. Реклама на TikTok охоплювала 44,2% дорослого населення країни та 45,5% – бази користувачів інтернету. Гендерний розподіл рекламної аудиторії в TikTok був таким: 53,3% – жінки, 46,7% – чоловіки.

Інші соціальні мережі

Facebook Messenger на початку 2023 року мав 7,75 млн користувачів. Охоплення реклами – 21,5% населення, 24,7% – відповідної вікової аудиторії (13+), 27,1% – інтернет-аудиторії. 61,6% рекламної аудиторії – жінки, 38,4% – чоловіки.

Професійна соцмережа LinkedIn нараховувала в Україні 4,3 млн зареєстрованих користувачів. Реклама LinkedIn охоплювала 11,9% населення, 14,6% – відповідної аудиторії (18+) та 15,1% – користувачів інтернету. Гендерний розподіл був таким: 45,7% – жінок, 54,3% – чоловіків.

Кількість користувачів Twitter (X.com) на початку 2023 року становила 595,9 тис осіб. Реклама Twitter охоплювала 1,7% населення, 1,9% – відповідної аудиторії (13+) та 2,1% – інтернет-користувачів. За даними самої платформи, 34,7% її рекламної аудиторії в Україні були жінки, 65,3% – чоловіки.

Тобто українці вкрай активні в соцмережах, використовують їх для підтримання звʼязку, обміну інформацією та новинами чи просто для проведення дозвілля.

На жаль, у звіті DIGITAL 2023 немає інформації про використання українцями Telegram, аудиторія якого після початку великої війни істотно зросла. Як свого часу повідомляла дослідницька компанія Kantar Ukraine, у квітні 2022 року кількість користувачів месенджера в Україні збільшилася на 5%.

Як буде розвиватися диджитал-сектор

Звісно, формувати обʼєктивні прогнози і тим паче говорити про їхню високу ймовірність у сучасних реаліях украй складно. Український диджитал-сектор, попри всі виклики війни, продемонстрував стійкість і здатність адаптуватися.

Хоча й відбулося скорочення користувачів інтернету та деяких соціальних мереж через вимушену еміграцію та демографічні втрати, велика частина українців залишається активними користувачами цифрових технологій.

У перспективі можна очікувати подальшого зростання проникнення швидкісного інтернету, особливо фіксованого широкосмугового доступу. У майбутньому відновлення інфраструктури в деокупованих регіонах, очевидно, стане одним з пріоритетів. Водночас покриття мобільного інтернету може тимчасово погіршитися через пошкодження телекомунікаційного обладнання.

Українці точно не стануть менше користуватися інтернетом. Тим паче, що підростає покоління зумерів, для яких інтернет – це невіддільна частина життя, а не просто джерело інформації чи інструмент комунікації. Тому попри все ми налаштовані оптимістично та дивимося в майбутнє з позитивом.