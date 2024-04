В Канаде против трех соцсетей выдвинули классовый иск на 3,4 миллиарда долларов

Против крупнейших социальных сетей в Канаде выдвинули классовый иск на 4,5 млрд канадских долларов (около 3,4 млрд долларов США) из-за якобы преднамеренного негативного влияния на развитие детей.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News, передает Укринформ.

"Четыре больших школьных совета Онтарио подают иск против крупнейших компаний социальных сетей относительно их продуктов, утверждая, что их дизайн негативно изменил детский образ мышления, поведения и обучения и навредил работе школьных советов", – говорится в материале.

Отмечается, что судебный иск совместно подали четыре школьных совета Торонто и Оттавы, желающих получить возмещение от компаний Meta Platforms Inc., Snap Inc. и ByteDance Ltd., которым принадлежат платформы Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok соответственно.

По убеждению истцов, эти компании специально создали продукты, вызывающие у детей зависимость, и рекламировали их именно среди несовершеннолетней аудитории.

По словам представителей привлеченных школьных советов, их учеников постиг "ментальный кризис, а также кризисы внимания и обучения" из-за "упорного и безудержного использования социальных медиа". Они также утверждают, что соцсети способствуют кибербуллингу, дезинформации и языку ненависти и играют роль в увеличении случаев физического насилия в школах.

Чтобы отреагировать на эти вызовы, школьные советы должны были привлекать дополнительные средства, что привело их к тяжелой финансовой ситуации. "Школьные советы призывают гигантов социальных медиа "возместить" средства системе образования и изменить дизайн их продукции, чтобы обезопасить детей", – отмечает СВС News.

Издание напоминает, что в США сотни школьных советов и несколько штатов сделали подобные судебные позывы, однако для Канады этот случай – первый.

Напомним:

Компания-владелец Facebook и Instagram – Meta Platforms – объявила, что пользователи Instagram и Threads теперь могут ограничить политический контент в своих лентах с помощью новой функции.