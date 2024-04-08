Дания выделит более 5 млн евро на восстановление энергосектора Украины на фоне атак РФ

Датское правительство выделило 40 миллионов датских крон (более 5 млн евро) на восстановление украинской энергетической системы после массированных российских атак на инфраструктуру.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Дании.

Ведомство напоминает, что в марте Украина столкнулась с самыми масштабными ракетными атаками на свою энергетическую инфраструктуру с начала войны в феврале 2022 года. Усиление атак рассматривается как целенаправленная попытка поставить под угрозу энергоснабжение Украины, которое необходимо для функционирования систем водо- и теплоснабжения, сектора здравоохранения и боеспособной армии.

"Украина пережила эту зиму в хорошем состоянии с точки зрения энергоснабжения – и это несмотря на непрерывные атаки и разрушения критически важной энергетической инфраструктуры. За последние несколько недель Россия усилила свои целенаправленные атаки, и мы стали свидетелями значительных разрушений украинской энергетической инфраструктуры.

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Дания предоставляет 40 миллионов датских крон в качестве вклада в необходимое восстановление, чтобы Украина могла поддерживать свое энергоснабжение", – сказал министр по вопросам сотрудничества в сфере развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

Новым вкладом Дания помогает обеспечить энергоснабжение – а вместе с ним и доступ украинцев к воде и теплу – следующей зимой. Деньги поступают из гражданского фонда в Украинском фонде правительства Дании.

"Энергетическая безопасность и поставки используются как оружие против Украины, чтобы истощить украинских граждан. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы сделать их энергетические системы максимально надежными и устойчивыми.

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Мы еще не вышли на финишную прямую, поэтому я рад, что могу представить этот вклад от имени Дании. Это поможет Украине восстановить и развить энергетическую систему, которая будет более устойчивой как к суровым зимам, так и к российским атакам", – сказал министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард.

Ранее Дания уже поддерживала восстановление разрушенных энергетических объектов через Фонд энергетической поддержки Украины – фонд, созданный в рамках многосторонней организации Энергетического сообщества вскоре после вторжения. Фонд координирует закупку и доставку оборудования компаниям и коммунальным предприятиям.

На прошлой неделе стало известно, что Литва передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.

Перед этим Соединенные Штаты передали ряду украинских регионов еще более сотни генераторов и 13 единиц техники для служб чрезвычайных ситуаций.

Европейская правда.